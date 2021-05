Pinker Geburtstag, Versicherungen, Aufstiege: So tickt der neue 96-Trainer Jan Zimmermann

Zimmermann führt Egestorf in die Regionalliga

2011 wurde er Spielertrainer bei Germania Egestorf/Langreder (damals Landesliga) und führte den Dorfklub später bis in die Regionalliga. Nach sieben Jahren dort übernahm er in Havelse, machte den TSV als Trainer und Sportchef in Personalunion zum Spitzenteam in der 4. Liga mit Aufstiegschancen. Von denen träumt auch 96 ein paar Ligen weiter oben – ab jetzt mit Zimmermann als Cheftrainer.