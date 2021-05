Wende bei 96-Transferflops: Zimmermann will sich "eigenes Bild" von Falette und Twumasi machen 

Solange Kocak auch als Trainer für die nächste Saison gebucht war, galt die Schnell-wieder-weg-Doktrin: Falette und Twumasi sollten abgegeben werden. Doch mit dem neuen Trainer kommt der Umschwung – sie sollen erst mal bleiben. „Jan Zimmermann will sich ein eigenes Bild von den beiden machen“, erklärt 96-Chef Martin Kind. „Er will sie sich genau ansehen und dann eine eigene Meinung bilden.“ Und das kann Zimmermann nun mal erst, wenn er sie im Training beobachtet. Das bedeutet – Falette und Twumasi werden beim Trainingsauftakt Ende Juni dabei sein. Der Vertrag der beiden läuft jeweils bis Ende Juni 2023. Das sind die Fälle:

Gäbe es die Wahl zum Fußballbegriff der Saison, ähnlich dem Unwort des Jahres, käme sicher der asymmetrische Linksverteidiger in die Verlosung, vielleicht auch der abkippende Zehner. Eine vergleichsweise leicht verständliche, aber schwer angesagte Bezeichnung ist die des Unterschiedsspielers. Früher waren das einfach nur Leistungsträger, von denen Sportchef Gerhard Zuber und Trainer Kenan Kocak glaubten, sie hätten mit Simon Falette und Patrick Twumasi ebensolche für 96 verpflichtet. Das erwies sich jedoch als Irrglaube, was wiederum auch ein Grund für den miserablen Verlauf der Saison ist.

Top-Torschützen in Bildern: die 50 erfolgreichsten Torjäger in der Geschichte von Hannover 96 (Stand: 18. Mai 2021)

Patrick Twumasi

Der 27-Jährige spielte sogar umgerechnet nur 20 Minuten im Schnitt, in den letzten sechs Spielen saß er fünfmal auf der Bank, nur gegen Darmstadt durfte er kurz mitmachen. Bei dem Transfer war Zuber die treibende Kraft, was teilweise erklärt, warum Kocak ihn links liegen lässt. Ende Juni muss der Stürmer aus der Wohnung ausziehen. Mit fünf Kindern ist es nicht so einfach, ein passendes Zuhause zu finden. Es soll aber erst mal ein neues in Hannover sein.

Twumasi wie Falette sind Topverdiener, liegen mit etwa 70 000 Euro monatlich deutlich über den Kollegen. Es bleibt Sprengstoff für den Teamgeist, wenn ihre Leistung unterdurchschnittlich ist. Insofern wird Zimmermann schon ganz genau hinschauen müssen.