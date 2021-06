96 diskutiert die englische Variante: Zimmermann auch als Sportchef?

Die Trennung scheint unvermeidlich, für die neue Lösung denkt 96 an zwei Möglichkeiten. „Es gibt verschiedene Modelle, wie sich das organisieren lässt“, sagt Kind. „Darüber diskutieren wir zurzeit, deshalb ist das noch ergebnisoffen.“ Entweder es wird schlicht ein neuer Sportchef für Zuber angestellt. Oder 96 wählt „die Variante, die in England üblich ist“, erklärt Kind.

Zimmermann kennt die Doppel-Position

Das hieße: Zimmermann wird Trainer und Sportchef in Personalunion. Sein Co-Trainer Jens Jansen würde dann den täglichen Trainingsbetrieb wie auf der Insel intensiver betreuen. „Das hat Zimmermann in Havelse im Kleinen schon so gemacht“, weiß Kind.

Das war allerdings in der 4. Liga – noch fehlen dem neuen Trainer aber die Erfahrungen im Profibetrieb. Deshalb geht die Tendenz wohl doch zur Verpflichtung eines neuen Sportchefs.