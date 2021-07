Trotz Sieg gegen Viktoria Berlin: Zimmermann sieht "kein gutes Spiel" von Hannover 96

Vor allem im ersten Durchgang bereitete der Drittligist der 96-Hintermannschaft das ein oder andere Mal Probleme, Keeper Ron-Robert Zieler konnte sich des Öfteren auszeichnen. In der zweiten Halbzeit (96 wechselte zehnmal, nur Lamti blieb auf dem Platz) verbesserte sich das Spiel der Roten, die ganz großen Momente fehlten jedoch weiterhin. Bis Ennali kurz vor Schluss immerhin für ein versöhnliches Ende sorgte.

Es hat für Hannover 96 am Mittwochabend gegen Drittliga-Aufsteiger Viktoria Berlin immerhin zum ersten Sieg der Sommervorbereitung gereicht. Dank eines Treffers von Youngster Lawrence Ennali (83.) gewannen die Roten die Partie knapp mit 1:0. Wirklich rund lief es bei 96 allerdings noch lange nicht.

96-Trainer Jan Zimmermann gibt an der Seitenlinie Anweisungen. ©

"Man merkt schon eine relativ schnell Verunsicherung bei den Jungs, wenn was nicht klappt"

Trotz des ersten Erfolges übte auch Trainer Jan Zimmermann Kritik am Auftritt seiner Mannschaft: "Wir können nicht zufrieden sein, das war kein gutes Spiel von uns." Man kann von 96 in dieser Phase der Vorbereitung allerdings noch keine Wunderdinge erwarten, das weiß auch der Coach. "Wir können das einordnen. Wir haben wieder einiges ausprobiert. Ich bin froh, dass wir zumindest ein positives Ergebnis geholt haben", stellte er hinterher klar.

Insgesamt wurde über die gesamte Spielzeit deutlich, dass die Abstimmung in allen Mannschaftsteilen noch nicht passt. Und: "Man merkt schon eine relativ schnelle Verunsicherung bei den Jungs, wenn was nicht klappt", bestätigte Zimmermann. Aber das ist nachvollziehbar nach nur sieben gemeinsamen 96-Trainingstagen. Der neue Coach will sich ohnehin nicht hetzen lassen. Sein System zu verinnerlichen, brauche Zeit, sagt er. Und er nimmt sich Zeit fürs Experimentieren. "Wenn wir jetzt nichts ausprobieren, werden wir uns auch nichts erarbeiten. Wir können jetzt nicht nur sagen: Hoffentlich holen wir ein gutes Ergebnis gegen Viktoria Berlin. Da kommen wir nicht weiter."