96-Coach Zimmermann warnt vor Aufsteiger Rostock: "Eine gefestigte Mannschaft" 

Die Inzidenz kratzt zwar am Schwellenwert, doch die Fans kehren in die Stadien zurück. In Hannover dürften am Samstag (13.30 Uhr) gegen Hansa Rostock bis zu 22 250 Zuschauer rein. Ausverkauft wird es nicht sein bei der Rückkehr nach Monaten, aber 96 rechnet immerhin mit 14 000.

Anzeige

Es gibt zwar nicht nur Fans der Entscheidung, wieder Zuschauer in Fußballstadien zu lassen, auch der anfängliche Ansturm auf die Hansa-Karten ist verebbt, aber trotzdem überwiegt bei 96 die Vorfreude. Jan Zimmermann hat große Lust auf die Stimmungsrückkehr beim Heimauftakt seiner Mannschaft. „Ich freue mich, dass es so entschieden wurde, wie es entschieden ist“, sagt der 96-Trainer. Inhaltlich hält er sich aber lieber zurück: „Ich bin davon überzeugt, dass die Leute, die es entschieden haben, mehr Hintergrundwissen ha­ben als ich und dass es eine sinnvolle Entscheidung ist.“