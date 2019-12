Kocaks Extralob für Jannes Horn: "Der Junge hat es richtig gut gemacht"

Bislang deutete allerdings wenig darauf hin, dass 96 diese Option auch ziehen wird. Dafür spielte Horn schlichtweg zu wenig. Am Anfang der Saison gehörte er noch zum Stammpersonal und stand gegen Fürth, Hamburg und Bielefeld die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Danach ging es bergab. Horn fand sich fortan auf der Bank wieder und kam nur noch sporadisch zum Einsatz.

Muslija enttäuscht, Haraguchi überzeugt: So habt Ihr die Leistung der 96-Profis gegen Stuttgart bewertet

96-Meinung: Mehr Kontrolle mit Kocak in Hannover

Horn überzeugt als Innenverteidiger

Unter Kenan Kocak sollte es wieder bergauf gehen. Doch in den ersten vier Partien unter dem neuen Trainer blieb der Linksverteidiger ohne Einsatz - bis zum letzten Spiel des Jahres gegen Stuttgart. Aufgrund von personellen Engpässen in der Abwehr bot Kocak den 22-Jährigen als Innenverteidiger in einer Dreierkette auf.

Horn nutzte seine Chance, spielte grundsolide und gewann überragende 92 Prozent seiner Zweikämpfe. Dafür gab es ein Sonderlob vom Trainer: "Der Junge hat es richtig gut gemacht. Bravourös", so Kocak. Klingt so, als würden wir Horn in Zukunft wieder häufiger auf dem Platz sehen.