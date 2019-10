Hannover 96: Miiko Albornoz fehlt gesperrt - neue Chance für Jannes Horn 

Gar nicht lange her, als Jannes Horn gesetzt war in der neuen 96-Mannschaft. Spielpraxis hatte ihm gefehlt, Trainer Mirko Slomka gab sie ihm. Nach seiner Ankunft schnupperte er beim 3:0 in Wiesbaden für ein paar Minuten rein, gehörte bis Mitte September zur Startelf. Aber nach drei Spielen purzelte Horn wieder raus. Nach dem 0:2 gegen Bielefeld schließlich landete er auf der Ersatzbank. Am Sonntag gegen Osnabrück fällt nun sein „Nachfolger“ aus, Miiko Albornoz ist gelb-rot-gesperrt. Das bietet nun eine neue Chance für den Linksverteidiger Horn.

Defensivaufgaben scheinen Horn auszubremsen

Zwei Gründe für Horns Rückfall liegen auf der Hand. Beim Hamburger SV (0:3) bekam er den schnellen Khaled Narey nicht in den Griff. Er wirkte am Spieltag darauf gegen Bielefeld verunsichert auf der linken Seite, duckte sich beim 0:1 weg, statt das Kopfballduell mit Fabian Klos anzunehmen. Slomka ärgerte sich nachher maßlos über das Gegentor. Dabei hat 96 ihn gar nicht für Kopfballduelle geholt: Er sollte Hannover schneller machen, helfen, den Turbofußball mit umzusetzen, den die Sportliche Leitung vor der Saison in Aussicht gestellt hatte. Bisher zeigte Horn nicht viel von seinem Tempo, die Defensivaufgaben schienen ihn auszubremsen.

Horn hat aber schon schwierigere Zeiten erlebt, in Köln, als der damalige 7-Millionen-Transfer in die Reservemannschaft versetzt wurde. So ganz schrieb der Bundesliga-Aufsteiger Horn dennoch nicht ab. 96 hat ihn nur geliehen, eine Kaufoption (2,5 Millionen Euro) hat Hannover nur im Falle eines Nichtaufstiegs. Eine schräge Vertragskonstruktion. Aber was läuft schon gradlinig in der Karriere des Linksfußes?