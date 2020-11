"War nicht zu halten": 96-Nachwuchstrainer Dabrowski über den jungen Janni Serra

In die „unfassbar kleine Kabine“ am Stadion an der Eilenriede kann sich Janni Serra noch prima erinnern. Bis 2014 „hat mir das nichts ausgemacht“, erzählt Janni Serra. Aber dann kam das Angebot von Borussia Dortmund. Sein früherer Trainer bei Hannover 96, Christoph Dabrowski, erinnert sich an den Serra-Wechsel: „Wir haben versucht, ihn zu halten. Aber dann hat er ein starkes Länderpokal-Turnier gemacht, Dortmund kam – und er war weg. Er war ein wirklich guter Innenverteidiger.“

Seine ersten Schritte als Fußballer hat der heute 22-Jährige bei der SG Bredenbeck (heute SG Bredenbeck-Holtensen) gemacht, bei der seit 2016 Ehrenmitglied ist. „Schon damals konnte man sehen, was er drauf hat“, sagten seine ehemaligen Mitspieler Niklas Kupsch und Tobias Rosenke.

Als Zehnjähriger folgte der Schritt in die Nachwuchsabteilung von Hannover 96, wo er auch sechs Jahre blieb - unterbrochen von drei Spielzeiten beim TSV Havelse. Über Dortmund und ein halbes Jahr in Bochum führte der Weg des 1,93-Meter-Hünen zur Saison 2018/19 zu Holstein Kiel. Für den Zweitligisten avancierte er mit zehn Toren in 30 Spielen auf Anhieb zum erfolgreichsten Torjäger. In der vergangenen Spielzeit kam der Linksfuß immerhin auf sieben Treffer in in 19 Partien.

Auch das Trikot der deutschen Nationalmannschaften hat Serra mehrfach getragen: Für die U17 lief er zehnmal auf, für die U18 einmal, für die U19 viermal und für die U21 16-mal, zwei Treffer in dieser Altersstufe inklusive.