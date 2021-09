Zur Pause runter: Bei 96-Rechtsverteidiger Dehm "wäre das Risiko zu groß gewesen"

Da hatte er seinen Lieblingsplatz rechts hinten in der Viererkette erobert - und dann war im Auswärtsspiel bei Holstein Kiel bereits nach 45 Minuten Feierabend für Jannik Dehm. Ausgerechnet in Kiel, beim Ex-Klub, die Vorfreude war so groß gewesen...

Mit seiner Leistung hatte die Auswechslung des 25-Jährigen nichts zu tun, was bei der komfortablen 3:0-Führung für Hannover 96 auch sehr verwunderlich gewesen wäre. Im Gegenteil: Dehm spielte kompromisslos, legte ein ordentliches Stellungsspiel an den Tag und schaltete sich auch in der Offensive gut mit ein. Es war nur eine Vorsichtsmaßnahme.