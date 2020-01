Der 96-Pokalheld geht: Jörg Sievers zieht es zu Daniel Stendel nach Schottland!

Ein Colt für Daniel Stendel: Nach SPORTBUZZER-Informationen verlässt Jörg Sievers Hannover 96 mit sofortiger Wirkung. Den langjährigen Torwarttrainer der Roten zieht es in die Scottish Premiership zum Heart of Midlothian FC. Dort wird der 54-Jährige Teil des Teams von Ex-96-Coach Daniel Stendel, der das Traineramt in Edinburgh Anfang Dezember übernommen hat.