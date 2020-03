Jörg Sievers im Interview (Teil 1): "96 hat mit Ron einen hervorragenden Torwart"

Man muss sehen, dass Michael Esser sich in der Abstiegssaison gar nichts hat zuschulden kommen lassen. Das war eine schwierige Situation für ihn. Für ihn war das extrem unschön. Wie er sich da verhalten hat, das nötigt mir Respekt ab. Und auch Ron war klar, dass die Situation schwierig ist. In so einer Situation ein so gutes Verhältnis zueinander zu haben, das ist nicht selbstverständlich.

Ich bekomme natürlich mit, was bei 96 los ist. Ich habe mitbekommen, dass Ron in der Kritik stand. Da erlaube ich mir aktuell kein Urteil, ob das jemand hätte besser machen können. Ich weiß, dass Ron ein hervorragender Torwart ist. Ron ist alt genug, um das selbst zu reflektieren. Ich bin sicher, dass 96 mit Ron einen sehr guten Torwart hat.

Was haben Sie dazu beigetragen?

Ich musste nicht viel machen. Ich habe mit beiden gesprochen und es war einfach mit beiden.

Für wie weit halten Sie die Nummer drei, Marlon Sündermann?

Marlon hat mich positiv überrascht. Er tut wirklich alles und hat sich gut entwickelt. Er ist eine super Nummer zwei oder drei. Er hält das Trainingsniveau hoch und kann auch mal zum Einsatz kommen, kein Problem.

Ein anderer Torhüter, der es nie geschafft hat und durch Ihre Hände gegangen ist, ist Timo Königsmann. Er ist jetzt die Nummer eins in Mannheim. Wie sehen Sie ihn?

Ich habe in seiner 96-Zeit viel in ihn investiert. Es hat aus verschiedenen Gründen nicht geschafft bei uns. Ich hatte kurz vor dem Engagement in Mannheim getroffen. Er wirkte sehr angekommen und fokussiert und ruhig, als wenn sich bei ihm etwas getan hätte. Jetzt ist er bei Waldhof und macht das in der Tat sehr gut. Das freut mich sehr, weil er ein großes Potenzial hat und jetzt in der Lage ist, das abzurufen. Zum Profisein gehört nicht nur Talent, sondern auch die Lebensweise. Da ist er offenbar angekommen.