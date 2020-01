Erst der Schock, dann die Trainernote "sehr gut": So lief das 96-Debüt von John Guidetti

Physio Jens Vergers zeigte an: Auswechseln! „Da gehen einem die schlimmsten Dinge durch den Kopf“. gestand 96-Trainer Kenan Kocak. Aber dann: Alles paletti bei Guidetti. Der Schweden-Star setzte seinen Auftritt fort. Sein Testdebüt endete 1:2 bei einer verstärkten B-Elf des Bundesligisten.

Nach 26 Mi­nu­ten hätte das Hohelied auf den neuen 96-Stürmer am Sonntag vorüber sein können. Der neue Wolfsburger Verteidiger Marin Pongracic trat John Guidetti beim Pressschlag auf den Spann. Guidetti musste raus, zog Schuh und Socke aus für die Behandlung.

Guidetti bereitet spektakulär vor

Der Klassenunterschied ließ sich an den Namen und Zahlen festmachen. Pongracic kam gerade für 10 Millionen Euro aus Salzburg nach Wolfsburg, Guidetti wurde geliehen aus dem spanischen Alaves mit Kaufoption über 1,5 Millionen Euro.

Guidetti bot im nicht öffentlichen Test mehr spektakuläre Szenen fürs Geld als Pongracic. 96 stellte ohnehin eine Stunde lang die aggressivere und gefährlichere Mannschaft.

Die Dreierkette in der Abwehr stand bis auf Felipes Sekundenschläfchen (1:1) gut, 96 eroberte viele Bälle und schaltete recht flott um auf Attacke. Schon Guidettis erste Hackentrickvorlage für Cedric Teuchert hätte drin sein müssen. Aber Teuchert versprang der Ball – nicht nur in dieser Szene. „Wir hätte in den ersten zehn Minuten drei Tore machen müssen“, fand auch Kocak.