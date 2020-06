"Bin sehr glücklich mit ihm": Öffnet sich bei 96 noch eine Tür für John Guidetti?

Vor dem Spiel hatte John Guidetti in den sozialen Netzwerken gepunktet. Er sendete ein starkes Foto-Statement zum Konflikt in den USA nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd und rassistischer Polizeigewalt. Der Stürmer von Hannover 96 postete bei Instagram ein Bild aus seiner Jugend: der hellhäutige Schwede mitten unter seinen Fußballfreunden. Guidetti war als Kind in den Slums von Nairobi in Kenia aufgewachsen. Sein Vater arbeitete dort als Entwicklungshelfer. Eine viel beachtete Nachricht gegen Rassismus in der Welt.

Der Typ hat Profil, mit seinem Engagement mit einer Stiftung in Kenia und einem Song, der für „Johnny G.“ geschrieben wurde. Nur auf dem Platz hatte es gedauert, bis er sein Profil entwickelte bei 96. Im Spiel gegen Dresden punktete der Schwede mit einer starken Leistung und seinem dritten Saisontor. An der Seite des neuen Partners Marvin Ducksch konnte sich der 28-Jährige noch mal ins Schaufenster stellen.