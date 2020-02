John Guidetti träumt groß: "Es geht nicht um Namen, sondern um das Logo auf der Brust"

Oh wow, das weiß ich gar nicht mehr. Das war nach der U21-EM 2015. Ich glaube, meine Frau hat mir den geschickt – und erst mal gefragt, wer die Frau ist, die da sagt, dass sie mich heiraten will. (lacht) Ich hab nur gesagt: Keine Ahnung! Aber das ist schon großartig, so ein Lied zu haben. Erst recht, wenn das nach meinen Toren im Stadion läuft. Ich habe mal gegen Barcelona getroffen – da stand dann Messi mit dem Ball beim Anstoß und im Hintergrund lief mein Lied. Nicht viele Leute haben sowas, das ist schon eine Ehre und zeigt, dass du Leute irgendwie berührt hast, auch wenn du sie nicht kennst. Und ich will das Lied noch öfter hören nach Treffern.

Nachdem er fünf Jahre seiner Kindheit in Kenia verbracht hat, kehrte John Guidetti 2007 zu seinem schwedischen Heimatverein IF Brommapojkarna zurück - und debütierte mit zarten 15 Jahren in der ersten Mannschaft. Kurz darauf holte ihn Sevn-Göran Eriksson zu Manchester City. Von dort aus startete eine Leih-Odyssee für das Talent... ©

Nach einem Blick auf Ihre Arme: Was ist denn das Lieblingstattoo?

Das mit meiner Familie! Ich habe die Namen meiner Frau und unserer Kinder tätowiert. Die meisten meiner Tattoos haben eine Bedeutung. Ein Arm ist meiner schweren Verletzung gewidmet, ich habe ein Bild von meinem italienischen Opa, der damals nach Stockholm kam. Ein Tattoo steht für Afrika, das ist auch ein großer Teil von mir. Aber ein paar sind auch einfach Witze: Ich habe eine Eistüte und das hier (er zeigt auf ein Superman-Zeichen) steht für Super-Guidetti. (lacht) Meine Tattoos sind meine Lebensgeschichte – mal schauen, wie es weitergeht.

Sie sind in Schweden und Kenia aufgewachsen, Ihr Vater war in Afrika Entwicklungshelfer. Wie hat Sie das Leben dort geprägt – als Mensch und Fußballer?

Alles was du im Leben machst, formt dich. Die Menschen in Kenia haben oft nicht so glückliche Lebensumstände wie wir hier. Drei Mahlzeiten am Tag oder ein Bett zum Schlafen sind nicht selbstverständlich. Das sorgt für eine andere Perspektive im Leben. Ich hasse es, wenn ich eine Torchance nicht reinmache, bin sauer und kann schlecht schlafen. Aber es gibt so viel größere Probleme in der Welt. Du musst dankbar sein für das, was du hast. Es ist ein großes Privileg, das ich Fußballer sein darf.

… auch wegen einer schweren Verletzung! 2012 hatten Sie ja so eine Sache am Nervensystem, sollen Ihr rechtes Bein lange kaum gespürt haben. Hat Sie auch das geerdet?

Es hat sich drei Jahre angefühlt, als ob mein Bein eingeschlafen ist. Ich war vorher ganz oben, 19 Jahre alt, war gerade zum besten Spieler in der niederländischen Liga gewählt worden. Das war dann ein Tiefschlag. Die Ärzte dachten, dass es mein Karriereende ist. Aber ich hasse es, wenn Leute dir sagen, was du tun kannst und was nicht. Lass dir von niemandem sagen, was dein Limit ist – das will ich an meine Kinder weitergeben. Es war der härteste Kampf meines Lebens, aber ich habe nie aufgegeben. Und ich habe danach so viele Sachen erreicht: im Camp Nou getroffen, ich bin U21-Europameister geworden, habe bei der WM gespielt. Jetzt sitze ich hier und fühle mich einfach gesegnet. Ich habe eine Familie, die mich liebt, eine wundervolle Frau, zwei Kinder. Ich bin einfach dankbar. Da ist es sehr leicht, bescheiden zu bleiben.