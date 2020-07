"Kocak muss das entscheiden": Kommt John Yeboah aus Wolfsburg zu Hannover 96?

Zurzeit verhandeln Hannover 96 und der VfL Wolfsburg um einen Wechsel von Flügelstürmer Linton Maina vom Maschsee in die VW-Stadt. Jetzt könnte es auch noch um einen anderen schnellen Offensivmann gehen. Wie die Bild berichtete, ist John Yeboah ein weiteres Thema zwischen den Verantwortlichen beider Vereine.

"Wolfsburg hat ihn ins Spiel gebracht"

Auf Nachfrage vom SPORTBUZZER bestätigt Martin Kind: "Wolfsburg hat ihn ins Spiel gebracht. Aber Kenan Kocak hat sich noch nicht dazu geäußert - und er muss das letztlich entscheiden", so der 96-Profichef. Entscheiden, ob der Trainer den 20-Jährigen haben will, in sein Konzept passt.

Aber: Mit einem möglichen Maina-Wechsel habe Yeboah nichts zu tun, sprich: den mehrfachen deutschen Junioren-Nationalspieler mit der Ablösesumme, um die es beim Maina-Deal offenbar nur noch geht, zu verrechnen. Es sei schlichtweg eine zusätzliche Möglichkeit, betont Kind.