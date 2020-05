Einwechslung, Tor, Platzverweis: Jonathas und die neun Minuten von München

Es gibt wohl kaum ein anderes Spiel, was die Zeit des Stürmers in Hannover besser auf den Punkt bringt, als jenes vor exakt einem Jahr am 4. Mai 2019 beim FC Bayern München. Wobei Spiel nicht ganz zutreffend ist. Es waren ja lediglich neun statt der üblichen 90 Minuten...

Saison 2018/19, 32. Spieltag. 96 hat magere 19 Zähler auf dem Konto, wäre längst abgestiegen, wenn es mit dem 1. FC Nürnberg (18) und dem VfB Stuttgart (24) nicht zwei ähnlich schwache Rivalen gäbe. So gibt es noch eine Resthoffnung auf einen Schlussspurt und die Relegation. Die Mannschaft von Thomas Doll muss allerdings beim großen FC Bayern ran - und der will sich Borussia Dortmund im Titelkampf vom Leib halten.

Au Backe! In eineinhalb Jahren im Trikot von Hannover 96 fiel Jonathas fünfmal verletzungsbedingt aus, das Leih-Halbjahr in Brasilien Ende 2018 überstand er ebenfalls nicht schadlos. Der Brasilianer kommt für die Roten auf 23 Pflichtspiele und sechs Tore (vier Assists). Das ist die Verletzungshistorie des 30-jährigen Stürmers. ©

Die Trilogie in Rekordzeit in Bildern:

Einwechslung, Videobeweis, Elfmeter, Rote Karte: So lief Jonathas' Kurzeinsatz in München

Der Form halber: Franck Ribery setzte spät noch das 3:1 drauf (84.), 96 blieb jedoch noch am Leben, da auch die Konkurrenz verlor. Erst nach dem folgenden Spieltag stand der Abstieg in die 2. Bundesliga fest.

Und Jonathas? Seine Zeit bei den Roten endete mit einer einvernehmlichen Auflösung des Vertrags kurz vor Ende des Transferfensters im Sommer 2019. Dabei hatte sie so verheißungsvoll begonnen. Jonathas Cristian de Jesus Maurício, wie er mit vollem Namen heißt, war zwei Jahre zuvor für stolze neun Millionen Euro von Rubin Kasan geholt worden - und erzielte bei seinem Debüt gegen Schalke 04 gleich mal den Siegtreffer zum 1:0.

So ging es nicht weiter. "Johnny" war häufig verletzt, ließ sich in seine Heimat zu Corinthians ausleihen, ehe er im Winter der Abstiegssaison noch einmal für ein halbes Jahr an die Leine zurückkehrte. Nach dem Ende in Hannover war der heutige 31-Jährige Anfang dieses Jahres einige Monate arbeitslos, ehe er mit dem FC Elche einen neuen Verein fand. Seine erste große Schlagzeile dort: Jonathas wurde als zweiter Profi in Spanien positiv auf das Corona-Virus getestet.