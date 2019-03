Hannover 96: Jonathas fit für Schalke 04 - Füllkrug trainiert mit Ball (mit Videos)

"Johnny" will knipsen. Bei der Pressekonferenz am Donnerstag deutete 96-Trainer Thomas Doll an, dass Jonathas für Schalke 04 aber ausfallen könnte. "Ein Ziehen am Ansatz des Hüftbeugers" gefährdete seinen Einsatz für das wahrlich letzte Endspiel am Sonntag, wenn die Roten die Königsblauen empfangen. Letztere befinden sich ebenfalls im Abstiegskampf (Platz 15, neun Punkte Vorsprung auf Hannover), aber mit Nichten so tief wie die Niedersachsen.