96-Rekordeinkauf ein Flop? – Jonathas: "Die Quote spricht für mich"

"Ich denke, die Quote spricht schon für mich", sagt Jonathas in Anspielung auf die Kritiker, die den teuersten Neuzugang der 96-Clubgeschichte bereits als "Flop" abstempeln wollten: "Ich bin mir sicher, wenn ich öfter hätte spielen können, hätte ich auch mehr Tore gemacht. Am Ende ist es unabhängig davon, was ein Spieler kostet, er allein wird die Dinge niemals regeln können. Das können auch Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin oder Lionel Messi in Barcelona ohne ihre Mitspieler nicht. Kritiker gibt es immer. Wenn es schlecht läuft, melden die sich halt öfter zu Wort. So ist das Geschäft."

Zwar konnte der Anfang März 30 Jahre alt gewordene Stürmer auch die beiden letzten Niederlagen gegen beim VfB Stuttgart und zu Hause gegen Bayer Leverkusen nicht verhindern. Zumindest traf der Angreifer aber in beiden Spielen. Insgesamt hat der von vielen Verletzungen und Ausfällen geplagte Brasilianer nun in 20 Spielen für 96 fünf Tore erzielt und vier Vorlagen gegeben.

Während die Situation für 96 in der Tabelle derzeit trotz der jüngsten Jonathas-Tore dramatische Züge angenommen hat, gibt sich der Stürmer im Abstiegskampf kämpferisch: "In unserer Situation ist jetzt aber jedes Spiel ein Finale – egal, ob auswärts oder zu Hause. Mit dieser Mentalität gilt es jetzt in jedes Spiel zu gehen und um jeden Ball zu kämpfen. Wir müssen gewinnen, aber das können wir nur gemeinsam schaffen."

Hilft Jonathas Hannover 96 auch in Liga zwei?

Und sollte es – wie derzeit wohl zu erwarten – doch in Liga zwei gehen, kommt der Mittelstürmer dann mit und hilft 96 in Sachen Wiederaufstieg? Jonathas: "Der Fußball ist so schnelllebig, keiner weiß, was morgen passiert. Fakt ist: Ich habe hier einen Vertrag bis 2020, gültig für die 1. und 2. Liga. Es ist mein Anliegen, diesen Vertrag auch zu erfüllen."

tm/sb