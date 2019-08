"Was ist da los in seinem Körper?" Hannover 96 muss erneut auf Jonathas verzichten

Der Brasilianer bleibt bei 96 ein Dauerpatient. Schon beim Saisonstart in Stuttgart stand Jo­na­thas wegen Trainingsrückstands nicht im Kader. Erst vor einer Woche war der Mittelstürmer richtig fit geworden. Er hatte sich rangekämpft über individuelle Einheiten und machte bei seinem Kurzeinsatz gegen Regensburg sogar einen ordentlichen Eindruck. Jetzt fällt der 30-Jährige schon wieder aus. „Für ihn tut es mir leid, er war wieder dran an der Mannschaft“, sagt Slomka. Aber täglich grüßt das Murmeltier...

Au Backe! In eineinhalb Jahren im Trikot von Hannover 96 fiel Jonathas bereits fünfmal verletzungsbedingt aus, das Leih-Halbjahr in Brasilien Ende 2018 überstand er ebenfalls nicht verletzungsfrei. Der Brasilianer kommt für die Roten auf 23 Pflichtspiele und sechs Tore (vier Assists). Fraglich, ob es noch mehr werden. Das ist die Verletzungshistorie des 30-jährigen Stürmers. ©

96 will den Brasilianer am liebsten loswerden. Vor der Hannover-Zeit war er „nur“ ein Wandervogel, jetzt ist er ein Dauerpatient geworden. Die Ablöse für den Stürmer lag einst bei 10 Millionen Euro an Rubin Kazan, das Gehalt liegt noch immer bei hohen 2 Millionen pro Jahr. Slomka interessiert das zwar nicht („Ob er hier zu viel oder zu wenig Geld verdient, ist nicht mein Thema“), was den Cheftrainer aber interessiert: „Warum verletzt er sich permanent? Das zu gucken, ist meine Aufgabe: Was ist da los in seinem Körper?“

Der Körper macht nicht viel mit

Bisher bleibt das ein Rätsel. Fakt ist nur: Der Körper von Jonathas macht bei 96 nicht viel mit, immer wieder stoppen ihn muskuläre Probleme. Mal eine Zerrung, mal ein Faserriss, meist ähnliche Probleme. Jonathas scheint häufiger verletzt als fit, verpasste auch das Trainingslager. Diesmal hat es ihn sogar trotz Pause erwischt.