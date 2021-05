Josip Elez über seinen Abschied von 96: "Nicht so einfach nach dreieinhalb Jahren"

Die in der neuen Saison extrem prominent besetzte 2. Bundesliga wird Josip Elez nicht mehr als Spieler von Hannover 96 miterleben. Der Vertrag des kroatischen Defensivspielers läuft aus und wird - das steht schon seit geraumer Zeit fest - nicht verlängert, am Sonntag nach dem Heimspiel gegen Nürnberg wurde der 27-Jährige offiziell verabschiedet.

Anzeige

"Es ist nicht so einfach nach dreieinhalb Jahren", sagt Elez, der in 62 Pflichtspielen für die Roten auf dem Platz stand - 21-mal in der Bundesliga, 40-mal in der 2. Liga, einmal im DFB-Pokal. Ein Tor oder eine Vorlage ist dem ruhigen Rechtsfuß mit der sauberen Spieleröffnung dabei nicht vergönnt gewesen, für die Statistik bleibt eher der Platzverweis in Fürth (Gelb-Rot) in der vergangenen Saison haften.