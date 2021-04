Lob von 96-Trainer Kocak: Darf Elez gegen Sandhausen erneut starten?

Der ein oder andere Fan wird sich vergangenen Mittwoch verwundert die Augen gerieben haben, als die Aufstellung von Hannover 96 vor dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg (3:1-Sieg) bekanntgegeben wurde. Überraschend fehlte Innenverteidiger Simon Falette in der Anfangsformation der Roten, Trainer Kenan Kocak schenkte stattdessen Josip Elez das Vertrauen neben dem gesetzten Marcel Franke.

Anzeige

Entscheidung für Elez

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SV Sandhausen (Sonntag, 13.30 Uhr) erklärte Kocak nun, wie diese Entscheidung zustande kam. "Wir waren der Meinung, dass es für das Spiel (gegen Regensburg, Anm. d. Red.) mit Josip Elez auf der Position besser passen würde", stellte der Coach klar und fügte an, dass "uns vor allem der Auftritt in der ersten Halbzeit ja auch recht gegeben hat". 96 ging früh mit 2:0 in Führung (1., 14.) und ließ Regensburg kaum Luft zum Atmen.