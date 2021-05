Zurück in die Heimat: Josip Elez verlässt 96 und schließt sich wieder Hajduk Split an

Jetzt ist klar: Weiter geht es für Elez und seine Familie in der Heimat, in Kroatien, bei dem Klub, bei dem er fußballerisch ausgebildet worden ist: Der Defensivspieler mit der gepflegten Spieleröffnung hat einen Vier-Jahres-Vertrag bei Hajduk Split unterschrieben. Der 27-Jährige erhält die Rückennummer 19, bei 96, wo der Vertrag auslief, ist er mit der 2 aufgelaufen.

Der mehrfache kroatische Junioren-Nationalspieler, der in der abgelaufenen Saison bei 96 in 17 Punktspielen auf dem Platz stand, ist in der Jugend des Traditionsklubs ausgebildet worden, verließ die Heimat dann in Richtung Rom, wo er für Lazio spielte. Über Grosseto, Budapest, Aarhus und Rijeka zog es ihn im Januar 2018 schließlich nach Hannover.

Hajduk hat die Saison 2020/21 auf dem vierten Platz beendet, spielt damit in der kommenden Spielzeit international.