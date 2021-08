Julian Börner legt bei 96 los: Raus aus der Quarantäne! Rein in die Pokal-Startelf?

Julian Börner ist raus aus der Quarantäne. Am Montag holt der Neuzugang in spe von 96 den Medizincheck nach, am Dienstag soll er erstmals mit der Mannschaft trainieren - und am Samstag dürfte er im DFB-Pokal in Norderstedt direkt in der Startelf stehen, da Simon Falette wohl ausfallen wird.