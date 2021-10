Börners Verletzung bringt 96-Defensive aus dem Gleichgewicht

Mit dem Börner-Aus nach 17 Minuten hatte 96 die Abwehrversicherung verloren. Nach einer von den Schiedsrichtern durchgewinkten Abseitssituation hockte sich der gar nicht so heimliche Abwehrchef auf den Boden. Er gab das Zeichen zum Spielertausch. Es ging nichts mehr bei ihm, der hintere linke Oberschenkel machte nicht mehr mit. Wie lange Börner ausfällt, soll sich heute herausstellen. 96 befürchtet einen Muskelfaserriss. Davon war auszugehen, wenn man sah, wie Börner in der zweiten Hälfte zum Linienrichter humpelte, um zumindest von der Bank aus mit einer Beschwerde Einfluss auf die Partie zu nehmen.

Der Ausfall des Neuen, auf den Manager Marcus Mann und Zimmermann so lange gewartet hatten, tut dem Gefüge sehr weh. Krajnc, ebenfalls neu gekommen, hatte beim 3:0 in Kiel überzeugt – allerdings an der Seite von Börner. Das Innenverteidiger Duo Franke/Krajnc wird sich in Düsseldorf sehr steigern müssen im Vergleich zum Aue-Spiel. Im Pokal gegen Düsseldorf war Börner ebenfalls einer der besten 96er gewesen.