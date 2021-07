Zäher Börner-Poker vor dem Ende: Kommt der Verteidiger endlich nach Hannover?

Es ist die unendliche Transfergeschichte des Sommers: Julian Börner will zu Hannover 96, 96 will Börner - aber der Transfer stockt seit Wochen. Der 30-jährige Innenverteidiger streitet sich noch mit seinem englischen Klub, Drittligist Sheffield Wednesday, um die Freigabe. Wie lange will 96 noch auf die Umsetzung des Wunschtransfers warten?

Börner hat bei 96 einen Vertrag unter Vorbehalt unterschrieben. Darin wurde eine Zeitachse vereinbart, bis zum Saisonstart muss der Deal durch sein, hieß es. Der ist am Samstag, auswärts geht es für 96 am ersten Spieltag gegen den SV Werder Bremen. Ein bisschen mehr Zeit geben sich beide Parteien aber wohl noch. „Bis Ende dieser oder Anfang der nächsten Woche muss da Klarheit bestehen“, fordert Trainer Jan Zimmermann. „Ich hoffe, dass wir bis dahin alles geregelt haben.“