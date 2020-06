 „Werden noch mal sprechen müssen“: Bleibt Julian Korb nun doch bei 96?

Ähnlich stark hatte 96 fünf Tage zuvor beim 3:0 gegen Dresden gespielt, allerdings gegen einen schwächeren Gegner. Der Wendepunkt war offensichtlich der schwache Auftritt zuvor in Sandhausen (1:3). „Die Leistung kann man nicht vergessen machen“, hatte Kenan Kocak noch nach dem Sieg gegen Dresden betont.

Der 96-Trainer war enttäuscht und verärgert, und das hat die Mannschaft offenbar zu spüren bekommen. Die Spieler haben gemerkt: Wenn sie alles geben in den 90 Minuten, haben sie ein leichtes Leben. Wenn nicht, wie in Sandhausen geschehen, müssen sie leiden. Das ist Kocaks Pädagogik, die sich an Leistungen und Einsatzwillen bemisst.

Korb macht „ein unglaubliches Spiel“

Besonders gut verstanden hat das offenbar Julian Korb. Seit zwei Spielen zeigt er ein Gesicht, auf das sie bei 96 seit drei Jahren gewartet haben. Gegen Dresden legte er zwei Tore vor. Für 96-Sportchef Gerhard Zuber machte er dabei „ein unglaubliches Spiel“.

Auch gegen Heidenheim war er an den beiden Treffern beteiligt. Aber nicht nur in der Offensive, sondern auch defensiv führte er die Zweikämpfe wie ein richtiger Verteidiger. In der Verfassung wird er wohl einen neuen Vertrag bekommen. Das schien noch vor den beiden letzten Partien ausgeschlossen.