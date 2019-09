Hannover 96: Jung und Maina fehlen weiter - leichte Entwarnung bei Felipe

Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen Holstein Kiel in Form

Jung und Maina fehlen weiter

Fehlen werden den "Roten" weiterhin Sebastian Jung (Adduktorenzerrung) und Linton Maina (Hüftverletzung). Beide haben am Freitagnachmittag eine weitere MRT-Untersuchung absolviert und müssen noch auf ihre Rückkehr warten. "Es ist leider so, dass sie auch in der nächsten Woche nur linear laufen und keine azyklischen Bewegungen machen können, also nicht mit dem Ball", berichtet Trainer Mirko Slomka. Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining werde erst in der Woche nach dem Nürnberg-Heimspiel möglich sein.