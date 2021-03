Wer bleibt, wer geht? Etliche 96-Spieler stehen auf der Kippe - Kocak und Zuber müssen entscheiden

Der Ball ruhte, Hannover 96 steckte in vorgezogenen Osterferien. Statt die Mannschaft auf das für am Freitagabend in Kiel angesetzte Spiel vorzubereiten, saßen Spieler und Trainer eine Woche in ihren Wohnungen und Häusern fest. Die Quarantäne hatte aber auch ihr Gutes – Kenan Kocak bekam den Freiraum, im Home­of­fice die neue Saison intensiv zu planen. Immer in Abstimmung mit Sportchef Gerhard Zuber natürlich.

„Sie hatten viel Zeit, konzentriert die interne Planung voranzutreiben“, sagt der 96-Chef. Martin Kind erwartete, „dass sie die auch sinnvoll nutzen“. Die Quarantäne sollte dadurch zur Chance werden, frühzeitig Klarheit zu schaffen, hofft der 96-Boss. „Kocak und Zuber kennen ihre Aufgaben und alle Fragen, auf die sie Antworten finden müssen.“ Neben möglichen Neuzugängen steht dabei vor allem die aktuelle Mannschaft im Fokus.