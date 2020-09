"Spätestens zu Saisonbeginn": So will Hannover 96 den Kader jetzt komplettieren

Abgänge gab es schon etliche bei Hannover 96. Zugänge zwar auch, doch jetzt sollen bis Saisonbeginn die tragenden Säulen her, für die die Roten auch Geld in die Hand nehmen. Patrick Twumasi steht kurz vor der Unterschrift, Interesse besteht weiterhin auch an Tolgay Arslan und Serdar Dursun.