96-Personal vor dem Pokalkracher: Was wird aus Esser, Maina und Hult?

Bilder vom DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Hannover 96 und dem SV Werder Bremen am 8. April 1992

Kocak findet Hult-Ausfall schade

Wenn die anderen Körperteile heute kurzfristig doch nicht mitspielen, wird Michael Ratajczak (38) ihn erneut ersetzen. So wie schon beim 0:1 in Heidenheim und beim torlosen Unentschieden eine Woche später in Regensburg.

Der linke Verteidiger Niklas Hult (30) wird hingegen ausfallen. Schade, findet Kocak. „Er ist ein toller Charakter, ein toller Mensch“, sagte der Trainer über den zuverlässigsten Feldspieler, den 96 im Sommer holte.

Maina im Kader?

Wegen einer Zerrung im Oberschenkel hatte Hult gegen Bochum ausgewechselt werden müssen. Simon Falette ersetzte ihn ordentlich. Die Erstligaerfahrung des früheren Frankfurters schadet heute gegen einen Bundesligisten gewiss nicht.

Für Linton Maina, der nach anhaltenden Knieproblemen jüngst in Regensburg ein Kurz-Comeback gegeben hatte, dürfte es erneut nicht reichen. Abwarten, wie bei Esser.