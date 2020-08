"Keiner hat so viel getan wie wir": Gerhard Zuber bleibt bei 96-Kaderplanung gelassen

Drei Trainingstage hat Hannover 96 hinter sich, Corona-Einheiten ohne Öffentlichkeit hinter verschlossenen Blicksperren. Wer hinter die 96-Fassade gucken will, muss sich ziemlich strecken. Es hat sich schon einiges getan, so viel ist klar: Torwartwechsel, Streichliste, zahlreiche Abgänge und immerhin vier Neue. „Keiner hat bisher so viel getan wie wir“, sagt Gerhard Zuber.

Das stimmt sogar in Sachen Einkäufe, der Corona-Markt ist eben (noch) zäh und träge – und für weitere zwei Monate geöffnet. „Wir müssen geduldig sein“, betont der Sportdirektor. Aber die 96-Fans warten schon jetzt auf einen Königstransfer mit Wirkung. Der bis­her größte Name in Hannovers aktuellem Transferportfolio ist der von Freiburg-Kapitän Mike Frantz (33). Am Donnerstag könnte Kingsley Schindler (27) vom 1. FC Köln dazu kommen.