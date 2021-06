Drei Neue sind da: Für diese beiden Positionen sucht 96 jetzt noch Verstärkung

Mit Sebastian Kerk ist der nächste Neuzugang seit Mittwoch perfekt, der dritte bei Hannover 96 für die neue Saison nach Sebastian Ernst und Sebastian Stolze. Julian Börner ist ebenfalls fest eingeplant, beim Innenverteidiger und seinem (Noch-)Arbeitgeber Sheffield Wednesday hakt es lediglich noch an Kleinigkeiten.

So halten sich die Ab- und Zugänge die Waage. Am Montag begrüßt Neu-Trainer Jan Zimmermann voraussichtlich einen 27 Mann starken Kader auf dem Platz. Hinter zwei Positionen stehen allerdings noch große Fragezeichen: Auf der Sechserposition und der Position des rechten Verteidigers, wo Sei Muroya keinen Konkurrenten hat. In der vergangenen Saison hatte der geliehene Kingsley Schindler ausgeholfen, Talent Noah de Waal kehrt aus privaten Gründen in die Niederlande zurück.