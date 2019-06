Hannover 96: Kalt gestellter Düsseldorf-Stürmer Marvin Ducksch ist Kandidat

In Kiel ein Volltreffer, in Düsseldorf ein Flop

"96 heiß auf Sturmflop" heißt es in der Freitag-Ausgabe der Bild-Zeitung in Düsseldorf. Der Bundesligist will den 25-Jährigen einfach nur noch loswerden. Er passt nicht ins Konzept des Trainers Friedhelm Funkel. Zwar lief er 16-mal für die Fortuna auf, schoss aber nur ein Tor. In den letzten drei Saisonspielen gehörte er nicht einmal zum Kader.