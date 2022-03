Wie viele Punkte braucht 96 noch: Reichen selbst weitere drei Siege nicht für Rettung?

Hach, wie positiv sie doch alle bei 96 sind. „Die guten Dinge mitnehmen“ will Sportchef Marcus Mann aus dem Schalke-Spiel. „Mit Selbstvertrauen die nächsten Aufgaben angehen“ ist der Managerwunsch. Und schon gar „nicht rechts oder links gucken, sondern nur auf das, was wir beeinflussen können“.

Anzeige

Das sind Sätze aus dem Lehrbuch für den Profi und müssen dann wohl auch so gesagt werden. Dabei ist es durchaus angebracht, auf die Vereine zu schauen, die um 96 herum in der Tabelle stehen. Das war auch am vergangenen Sonntag so, als die 96-Verantwortlichen sehr genau auf das Spiel der Dresdner in Nürnberg geschaut haben. „Wir waren alle Nürnberger“, meint 96-Chef Martin Kind. Auch Christoph Dabrowski hat in der TV-Konferenz bei Sky gesehen, dass „Dresden am Ende auch noch hätte gewinnen können“. Das wollte keiner bei 96, schließlich könnte sich Dynamo zum Hauptkonkurrenten im Kampf um den Relegationsplatz entwickeln. Der Letzte aus Ingolstadt (15 Punkte) und der Vorletzte Aue (19) sind weit genug von den 31 Punkten der 96-Mannschaft entfernt – Dresden aber nur drei Zähler.