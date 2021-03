"Ruhe in Frieden, Baba": 96-Kämpfer Baris Basdas trauert um seinen Vater

Baris Basdas (31) trauert um seinen Vater Mustafa. Mustafa Basdas hat die Folgen einer Covid-19-Infektion nicht überlebt. Er starb im Alter von 56 Jahren in einer Kölner Klinik. Der Verteidiger von Hannover 96 nimmt am Montag an der Trauerfeier in Köln teil. Über Instagram schrieb Baris Basdas eine emotionale Abschiedsnachricht.

Baris Basdas und sein Vater standen sich nah. „Ich habe einen Mann geliebt, der mich nie im Stich gelassen hat“, schrieb er bei Instagram auf Türkisch. „Für immer geliebt, Niemals vergessen. Ruhe in Frieden, Baba“, lautet der Abschied auf Deutsch.