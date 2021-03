 "Hat körperlich Defizite": Darum ist Doumbouya noch kein Kandidat für die 96-Startelf

Der ein oder andere hatte ihn in Aue schon in der Startelf erwartet, ein paar mehr hätten Moussa Doumbouya sicherlich gern von Anfang an für Hannover 96 stürmen sehen. In den wenigen Minuten in Düsseldorf und gegen Fürth hatte der Guineer aus der eigenen U23 mit einer Vorlage und einem Tor schließlich deutlich auf sich aufmerksam gemacht.

Doch auch im Erzgebirge wurde Moussa Doumbouya "nur" die Jokerrolle zuteil. Und beinahe hätte sich Geschichte wiederholt: Kurz nach seiner Einwechslung für Hendrik Weydandt (74. Minute) umkurvte der 23-Jährige Aues Torhüter Martin Männel, fand dann bei seiner Hereingabe aber leider keinen Mitspieler. In der Schlussminute hatte Doumbouya noch eine Kopfballchance, allerdings geriet dieser Versuch zu unplatziert.