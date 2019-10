Hannover 96: Kann Mirko Slomka in Dresden wirklich noch die Kurve kriegen? 

In Hannover, seiner Heimatstadt und seiner letzten Bastion. Hier hat er 96 durch die erfolgreichsten Jahre der Klubgeschichte geleitet – an der Seite von Jörg Schmadtke. Der Sportchef hat auch danach in Köln und Wolfsburg bewiesen, dass er es versteht, Erfolgsteams zusammenzustellen. Müßig zu diskutieren, ob Slomka oder Schmadtke mehr fürs Erreichen des Europapokals verantwortlich waren.

Er kämpft um seinen Job – beim letzten öffentlichen Training vor dem Spiel in Dresden war nichts zu spüren von Endzeitstimmung, die Mirko Slomka erfasst haben könnte. Der 96-Trainer hat Samstag (Anpfiff 13 Uhr) ein Endspiel – und so, wie seine Karriere verlaufen ist, könnte es ein Schlusspunkt unter seine Trainerlaufbahn werden.

Zu viele falsche Personalentscheidungen haben den Verein bereits in letzter Zeit zurückgeworfen. Das unendliche Hin und Her um den Ich-will-weg-Manager Horst Heldt, der Kühle-Nordwind-muss-rein-Trainer Thomas Doll, dazu eine Menge Hickhack im Unterbau – Kind erkannte: „Wir brauchen einen Neuanfang, sportlich und strukturell.“ Braucht 96 jetzt den nächsten Neuanfang?

Die Erinnerung an die guten alten Zeiten mag 96-Profigeschäftsführer Martin Kind dazu bewogen haben, Slomka zurückzuholen. Das Verhältnis zu Kind sei intensiv, sagte Slomka auch bei seiner Vorstellung. „Wir sind immer in Verbindung gewesen.“

96 braucht ein Offensivkonzept

Das 0:4 war der Tiefpunkt, „ein Albtraum“, wie Slomka zugab – aber kein einmaliger Blackout. Die Spielidee war wie in der gesamten bisherigen Saison auch beim 0:2 gegen Bielefeld in der HDI-Arena nicht zu erkennen. Statt temporeichen Angriffen bekommen die Fans Rückpässe in Serie zu sehen. Ein Offensivkonzept, wenn es denn eines gibt, ist nicht zu erkennen.

Ob und wie Slomka das bis morgen auf den Platz zaubern will, bleibt sein Geheimnis. Und doch ist in der unberechenbaren zweiten Liga jederzeit ein Sieg in Dresden möglich. Kind und Schlaudraff erwarten von Slomka „eine deutliche Antwort auf die enttäuschende Vorstellung gegen Nürnberg – unabhängig vom Ergebnis“. Vor dem Spiel 2013 in Freiburg, nach dem Slomka das erste Mal bei 96 entlassen wurde, hatte Kind das Ultimatum so formuliert: „Mich interessiert mehr die Leistung als das Ergebnis.“ Alles schon mal dagewesen.