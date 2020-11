96-Kapitän Kaiser im Interview: "Bin überzeugt, dass wir noch viele Punkte holen"

Dominik Kaiser, Sie haben im Pokal in Würzburg getroffen – treffen Sie jetzt wieder und brechen den Auswärtsfluch? Wäre das was?

Sehen Sie Parallelen zu Ihrem 1:4 in Fürth?

(lacht) Schwierig, die Spiele zu vergleichen. Aber ja, es gibt Parallelen in beiden Spielen. Deutschland und auch wir hatten keinen Zugriff. Spanien und Fürth sind als Mannschaft extrem gut gegen den Ball angelaufen und haben mit Ball Qualität gezeigt. Da kommst du als Mannschaft in einen Kreislauf, wenn du nicht dagegenhältst. Dann kommt dann vieles zusammen, und dann kann man in so einem Spiel auch untergehen.

Eine weitere Parallele: Die eigene Mannschaft ist leise, der Gegner kommuniziert. Ist Ihre Stimme nur zu leise, oder spricht bei 96 wirklich fast nur Torwart Michael Esser?

Die Frage ist, ob wir im Braunschweig-Spiel (4:1 für 96) weniger geredet haben? Das wage ich zu bezweifeln. Trotzdem muss es ein Thema sein. Und ich sehe mich als Kapitän in der Verantwortung, dass wir laut sind und einander pushen. In Fürth hatten wir nicht das Level, das wir gebraucht hätten. Das muss man ansprechen, haben wir auch. Wir brauchen Spieler, die Kommandos geben. Ich werde nicht der Typ sein, der 90 Minuten alles durchdiskutiert.

Sie sind jetzt nicht die Quasselstrippe auf dem Platz, oder?

Das ist die Frage, ob wir das brauchen. Ich denke, was wir brauchen, sind klare Kommandos. Wir brauchen Kommunikation nach guten und nach schlechten Aktionen. Das war in Fürth sicher zu wenig. Das müssen wir besser machen. Und ich stehe da sicher als Kapitän und zentraler Spieler in der Verantwortung, ganz klar.

0:0 gegen Aue, Marvin Ducksch vergibt fünf große Chancen. Was machen Sie als Kapitän nachher mit ihm?

Normal ist er ja ein extrem positiver Typ, aber nach dem 0:0 war er schon wirklich niedergeschlagen. Ich kann ihm nichts ankreiden, er hat Gas gegeben, er wirft gegen den Ball viel Energie rein. Ich hab ihm gesagt, dass er ein ganz wichtiger Spieler für uns ist und auch weiterhin sein wird. Es gab nur positive Worte.