"An die eigene Nase fassen": 96-Anführer Edgar Prib ist trotz Treffer unzufrieden

Er trifft offenbar besonders gern gegen die süddeutschen Mannschaften. Nach seinem Tor gegen Stuttgart kurz vor Weihnachten erzielte Edgar Prib am Mittwoch das 1:0 für Hannover 96 gegen den Karlsruher SC. „Ich freue mich über mein Tor, aber ich hätte ich umso mehr gefreut, wenn wir die Punkte hierbehalten hätten.“ Keine Lobeshymne von Kocak Prib durfte seine Kollegen als Kapitän anführen – und wurde der Rolle auch gerecht. „Der Treffer war schön trocken“, lobte Kenan Kocak. Der 96-Trainer stimmte dann aber nicht gerade eine Lobeshymne auf Prib an. „Die Leistung war auch okay. Aber es war das erste Spiel von Anfang an, deshalb sollte man mit Einschätzungen vorsichtig sein.“ In Osnabrück war Prib nur eingewechselt worden. Diesmal stellte ihn der Trainer von Beginn an links in die Mittlfeldraute. „Karlsruhe hat es uns schwer gemacht mit ihrer Art und Weise, Fußball zu spielen“, erklärte Prib nachher das 1:1. „Trotzdem müssen wir uns an die eigene Nase fassen, das Spiel analysieren und versuchen daraus zu lernen.“

So etwas klingt immer gut. Vor allem nach dem Karlsruher Ausgleich schwamm die 96-Mannschaft beängstigend. „Das 1:1 hat einen Knacks gegeben“, erkannte Kocak. Aufbauhilfe des eigenen Publikums blieb in der kleinen Krise natürlich aus. „Ohne Fans und ohne Torjubel macht das Ganze auch nicht so viel Spaß“ für Prib. Er hätte seinen Treffer offensichtlich gern ausgiebiger mit den Mitspielern gefeiert. Die Geisterspiel-Atmosphäre hat sich im heimischen Stadion noch mal anders angefühlt für Prib. „Auswärts war es schon komisch in Osnabrück, aber in der HDI-Arena ohne Zuschauer zu spielen, das war ein absolut komisches Gefühl.“ Daran werden sich die 96-Profis gewöhnen müssen bis zum Saisonende – wie wohl auch an häufigere Personalwechsel. Der 30-Jährige gehört auf die Saison gesehen zum erweiterten Stamm. Prib kommt auf 20 Einsätze, wenn auch unter Kocak vor allem als Ein- und Auswechselspieler.

Die Bilder zum Spiel von Hannover 96 gegen den Karlsruher SC Mit gestrecktem Bein! Edgar Prib turnt Schiedsrichter Thorben Siewer seine Sicht eines Zweikampfes vor. ©