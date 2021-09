Jetzt auch formell ein Chef: Darum war Julian Börner in Kiel der 96-Kapitän

Sebastian Ernst hätte gewiss ein Kandidat sein können, aber er sollte sich darauf konzentrieren, seinen ersten Treffer zu erzielen. Das gelang ihm. Lukas Hinterseer wäre eine natürliche Autorität, ist aber erst seit zwei Wochen dabei. Weltmeister Ron-Robert Zieler wäre in seiner aktuellen Form ebenfalls infrage gekommen, aber als Torwart oft zu weit vom Geschehen weg gewesen.

Hinzu kommt der entscheidende Punkt. Die Trendwende, erneut sichtbar bei dem 3:0, und die spürbar neue Mentalität der Mannschaft kommen vor allem von den neuen, konstanteren Spielern. Blieb also Börner.

Börner bringt Akzeptanz und Argumente mit

96 meldete am Samstag einen Magen-Darm-Infekt bei Franke. Er konnte jedenfalls nicht spielen. Also gab Zimmermann die Binde an Börner. Bei der Wahl zum Mannschaftsrat am 10. Juli stand die Verpflichtung des 30-Jährigen bereits im Raum. Er stand damals noch nicht auf der Kandidatenliste, schaffte es außerdem nicht rechtzeitig in die Wahlkabine, weil sein Klub ihm nicht freigab.

Inzwischen lieferte Börner viele gewonnene Zweikämpfe, ordentliche (und mutige) Spieleröffnungen, siegreiche Kopfballduelle und dazu passende Körperlänge. Börner bringt jene Leistung, die Zimmermann als Basis brauchte für sein Umschaltmodell für das abgerockte 96 der vergangenen zwei Zweitligajahre. Hinzu kommt die Akzeptanz der Mannschaft für ihrem Interimskapitän.