96-Kapitän Bakalorz im Interview: "Es war eine schwierige Zeit für mich"

Er ist ein sympathischer Mensch, das hat man auch in den Einzelgesprächen gemerkt. Ich bin weit davon ab zu sagen, dass das Verhältnis schlecht war. Das war nicht so. Aber die Erfolge haben gefehlt, das ist Fakt. Und so ist dann leider der Fußball.

Wir stehen am Ende auf dem Platz. Ich denke schon, dass die Jungs vieles versucht haben, um Erfolg zu haben. Aber es sollte dann oftmals nicht sein. Wir haben oft Gegentore nach eigener Führung bekommen. Darin sieht man, dass wir mental noch nicht so gefestigt sind. Das muss sich schnell ändern. Die Mannschaft hat Qualität und den Willen. Das sehe ich jeden Tag im Training, und dann war es für mich auch manchmal ein Wunder, wie es in den Spielen am Wochenende abgelaufen ist.

Sie sind als Stammspieler in die Saison gestartet, dann kam eine schwache Halbzeit gegen Fürth – und offenbar ein Leistungseinbruch. Was ist los bei Ihnen?

Ich muss korrigieren: Es war keine schwache Halbzeit, sondern eine ganz schlechte. Anschließend war es eine sehr schwierige Zeit für mich, weil ich das aus den letzten drei Jahren nicht kannte. Ich habe ja fast immer gespielt. Aber meine Leistung gegen Fürth war wirklich schlecht. Da hat man auch allen Grund an meiner Person zu zweifeln. Aber ich gucke jetzt nicht zurück, sondern wie es weiter geht.

Als Kapitän einer Mannschaft auf dem Platz nicht helfen zu können – wie fühlt sich das an?

Ich hatte auch wirklich schwierige Tage, an denen ich dachte: Mir fällt alles auf den Kopf. Aber man muss sich klarmachen, dass es nur Fußball ist und es viel Schlimmeres im Leben gibt. Ein Kapitän muss auch in Situationen vorangehen und klar denken, in denen es für ihn persönlich nicht so gut läuft. Aber das ist sehr schwer, das muss ich sagen. Das ist schon eine Hausnummer. Man könnte ja auch denken, dass dann vielleicht das Ansehen in der Mannschaft für den Kapitän nicht mehr da ist. Aber das war zu keinem Zeitpunkt so. Darüber habe ich manchmal nachgedacht, aber so war es nie.

Vor dem Heimspiel gegen Sandhausen sagte Slomka zu der Entscheidung für Aogo: Dennis ist eher ein strategischer Spieler, weil wir heute mit viel Ballbesitz rechnen haben wir uns für ihn entscheiden. Heißt: Sie können mit dem Ball nicht umgehen und Strategie ist nicht Ihre Stärke. Tut das weh?

Das sind genau die Denkweisen, die nicht in meinen Kopf landen sollen und werden. Es wurde ja in den letzten Monaten viel über mich geschrieben und wenn ich alles so nah an mich rankommen lassen würde, wie würde ich dann hier rumlaufen? Ich habe, so denke ich, schon viele Stärken, die einer Mannschaft helfen. Und an die glaube ich. Wenn andere Leute das anders sehen, dann ist das so. Aber ich hatte auch ein paar erfolgreiche Jahre hier in Hannover. Und das bitte ich auch, anzuerkennen. Auch von den Zeitungen.

Wie meinen Sie das?

Du kannst dir gefühlt mit einem schlechten Spiel dreißig gute Spiele kaputtmachen. Die Leute denken dann nur noch an diese Halbzeit, und auch die Medienberichterstattung fokussiert sich dann darauf und blendet vieles davor aus. Aber ich sehe das wieder als Aufgabe für mich, es allen zu beweisen. Ich bin nicht der Dribbler, der an fünf Leuten vorbeigeht. Aber ich versuche etwas auszustrahlen und der Mannschaft zu helfen. Es gibt Leute, die darauf stehen, und Leute, die nicht darauf stehen.