96-Kapitän Bakalorz auf neuem Kurs: "Es lag an der Gesundheit"

Marvin Bakalorz, in welche Schublade packen Sie das Jahr 2019? Das Jahr 2019 ist abgehakt für mich. Für uns geht’s einfach nur um 2020. So wie es auf dem Plakat nach dem Spiel gegen Stuttgart stand. Was macht Sie zuversichtlich, dass 2020 besser wird? Da bin ich doch noch mal kurz bei 2019. Das sah in den letzten Spielen zum Teil sehr ordentlich aus. Mit Luft nach oben. Die erste Halbzeit gegen Stuttgart hat gezeigt, dass wir einfach in jedem Spiel hart arbeiten müssen. Das Trainerteam und die Mannschaft leben das vor, auch in der Winterpause. Der Trainer äußert sich zufrieden über die Kilos nach der Pause … Man hat’s bei einigen richtig gesehen. Bei Marc Stendera? Der Junge sieht topfit aus. Einige waren zwischen den Feiertagen hier am Stadion laufen, ich auch. Wir haben alle gearbeitet. Vom Gefühl her herrscht Aufbruchstimmung. Ohne Verstärkungen? Ich habe da gar kein Mitspracherecht. Ich bin dazu da, Leistung zu bringen und mich um die Mannschaft zu kümmern. Wenn Neue dazukommen, okay. Wenn nicht, dann nicht. Wir greifen an, ob mit neuen Leuten oder ohne.

96 hat das Trainingslager abgesagt. Wären Sie lieber in die Sonne ins Trainingslager gefahren? Natürlich ist es angenehmer, in der Sonne zu trainieren. Aber darum geht es nicht. Es geht doch bei uns darum, keine Tage zu verlieren. Die Wintervorbereitung ist nicht so lang. Wir müssen einiges aufarbeiten. Mir ist es relativ schnuppe, wo ich trainiere, Hauptsache ich habe den Ball am Fuß (lacht). Wir verbringen die Tage auch hier zusammen. Darüber freut sich aber jeder, weil jeder was vorhat. Wussten Sie in der Hinrunde nicht, wie die 2. Liga funktioniert? Unser Manko ist, dass wir schlecht aus der Halbzeit kommen, die ersten Minuten verpennen. Du musst ab­lie­fern, jede Woche, auf den Punkt, vom Körper und vom Kopf her. In der Hinrunde wurde vieles bestraft, wenn wir mal gepennt ha­ben. Wie können Sie den Laden als Kapitän zusammenhalten? Jeder macht sich da Gedanken. Nicht nur der Kapitän. Wir müssen uns anstacheln, Erfolg zu haben, alle elf müssen gewinnen wollen, das Gefühl haben, dass jeder für 96 alles gibt. Das war in der Hinrunde nicht immer der Fall. Meine Aufgabe ist es nicht, durch die Kabine zu rennen und ständig Ansprachen zu halten. In erster Linie geht man mit Leistung voran.

Was war mit Ihrer Leistung in der Hinrunde los? Ich versuche, Ihre Phase zu verstehen, als es nicht lief für Sie über den Sommer bis in den Herbst. Phase ist das richtige Wort. Ich habe mich in der Zeit körperlich nicht gut gefühlt. Ich war vor der Vorbereitung erkältet, das habe ich ein bisschen mitgeschleppt. Ich habe mich auf dem Platz nicht gut gefühlt. Ich habe dann einen Bluttest gemacht und an einen Osteopathen in Berlin geschickt. Was kam dabei heraus? Ihm ist einiges aufgefallen. Und bei mir ist das so: Wenn körperlich ein Prozent fehlt, dann sieht man das bei mir. Ich habe mich dann ausschließlich darum gekümmert. Um eine bessere Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Was haben Sie umgestellt? Kein Fleisch mehr. Ich habe mich Stück für Stück besser gefühlt. Und damit kommt die Sicherheit zurück, auch die Sicherheit mit dem Ball. Ich hab’s ja selbst gemerkt, dass es nicht lief. Ich war nicht voll da. Und es lag an der Gesundheit, am Körper. Ich fühle mich jetzt seit Monaten viel besser. Wie klappt das mit dem fleischlosen Leben? Ich könnte jetzt was darüber erzählen, wie viele Proteine Broccoli hat. Aber jeder hat da seine eigene Einstellung. Ich habe viel erfahren darüber und fühle mich gut ohne Fleisch. Ich brauch’s nicht mehr. Aber das muss jetzt hier nicht in die Überschrift. Schade, warum nicht? Weil es immer so klingt, als würde ich anderen etwas vorschreiben oder sie überreden wollen. Das möchte ich nicht. Ich persönlich fahre gut damit.

Sie sind eng mit Marvin Ducksch. Haben Sie auch mit ihm mal über Körpersprache geredet? Wir quatschen den ganzen Tag. Aber nicht nur über seine Körpersprache. Der Junge ist so. Und wie gut der ist! Je­der soll seine Ecken und Kanten haben. Und der Duckschi, der kann den Un­ter­schied machen. Ihre Karriere verläuft zwischen 1. und 2. Liga hin und her. Entschuldigen Sie die Frage, aber sind Sie ein Fahrstuhlprofi? Das ist meine Karriere. Wenn ich mal aufhöre, werde ich sagen können: Es war immer extrem. Ich kann mich nicht erinnern, mal eine ganze Saison im ruhigen Fahrwasser gewesen zu sein. Und das ist nicht schlimm. Der Kapitän mag die wilde See? Klar. Es ist immer was los. Im Sommer brauche ich dann immer drei Wo­chen, um ganz wegzukommen vom Fußball. Beim Aufstieg drei Wochen feiern, beim Abstieg drei Wochen Kopf machen.

Haben Sie mal bereut, bei 96 geblieben und nicht nach Hamburg gewechselt zu sein? Fiese Fragen. Ich bin total froh, dass ich hiergeblieben bin. 96 ist mir total ans Herz gewachsen, ich habe alles richtig gemacht. Auch wenn hier in den letzten Jahren manches etwas kurios war, Ich hatte tatsächlich im Sommer gehadert, was ich mache, was interessant ist, in meinem Alter. Aber am Ende hat das Herz entschieden. Diese Stadt lebt 96. Wie meinen Sie das? Ich kann mich genau erinnern, als ich zum ersten Mal zur medizinischen Untersuchung kam. Ich kam aus dem Ruhrpott, 96 hat mir natürlich etwas gesagt, als Traditionsverein. Aber ich fuhr durch die Stadt und wirklich: An gefühlt jeder Haustür hing ein 96-Wappen. Ich hoffe, dass wir bald wieder Erfolg haben und etwas zurückgeben können. Wer hilft Ihnen, wenn Sie sich einen Kopf machen? Die Familie. Und mein Hund ist bei mir 24/7. 24 Stunden, sieben Tage die Woche hängt er an mir (lacht). Warum sieht man Sie nicht im Urlaub bei Instagram? Ich möchte nicht so viel Privates preisgeben. Damit fahre ich gut. Aber die Jungs können das ja machen. Ich habe nichts dagegen.

