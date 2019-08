96-Kapitän Bakalorz kämpferisch: "Werden es in Wiesbaden hoffentlich allen zeigen"

Die Art ist mir egal. Wir haben verloren. Am Anfang fand ich's richtig gut. Wir machen das Tor nicht, das wiederholt sich. Dafür reißen wir keinem den Kopf ab, in der Defensive machen wir schließlich auch Fehler.

Marvin Bakalorz, was war schlimmer, die Niederlage in Karlsruhe oder die Art und Weise?

Das Pokal-Aus von Hannover 96 tat dem Kapitän richtig weh. Nach dem enttäuschenden 0:2 in Karlsruhe gab Marvin Bakalorz offen zu: "Wir haben uns nicht so präsentiert, wie man es als 96 tun sollte." In einem kurzen Interview mit dem SPORTBUZZER blickt Bakalorz auf die Partie in Karlsruhe zurück und will nicht den Kopf in den Sand stecken.

Die Roten in Noten: Die 96-Einzelkritik zum Pokal-Aus in Karlsruhe

"KSC war gewillter, das Spiel zu gewinnen"

Karlsruhe kommt über den Kampf, darauf kann man sich einstellen. Warum verliert 96 diesen Kampf?

In den entscheidenden Momenten war das so. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, der KSC war gewillter, das Spiel zu gewinnen. Da müssen wir uns an die eigene Nase packen.

Ist es ein Vorteil, das die Vorbereitung fürs nächste Spiel in Wiesbaden so kurz ist?

Ich würde am liebsten morgen spielen, so einen Hals habe ich gerade. Ich bin mit uns allen nicht zufrieden, weil wir verloren haben und wir uns nicht so präsentiert haben, wie man es als 96 tun sollte. Aber – das werden wir wieder in Angriff nehmen und es am Samstag in Wiesbaden hoffentlich allen zeigen. Anders geht’s doch nicht.