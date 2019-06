Hannover 96: Kapitän Bakalorz setzt Zeichen, "dass sich bei 96 was tut" 

Eine Spannung wie auf dem Traumschiff. Nimmt Kapitän Marvin Bakalorz das Angebot der britischen Flotte aus Norwich an? Will er etwa unter Hamburger Flagge se­geln? Weder noch: Bakalorz (29) verlängert seinen auslaufenden Vertrag bei Hannover 96 um drei Jahre. Erst blieb Edgar Prib, dann kehrte Ron-Robert Zieler zurück, jetzt bleibt Bakalorz an Bord. „Wir haben ein paar wichtige Zeichen gesetzt, erst den Eddy frühzeitig verlängert, dann kam Ron, jetzt Baka“, sagte Trainer Mirko Slomka, „das sind wichtige Zeichen für das Umfeld und auch für andere Spieler, dass sich bei 96 was tut.“