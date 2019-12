96-Kapitän Bakalorz beklagt erste Hälfte in Bochum: "Das müssen wir uns ankreiden"

96-Kapitän Marvin Bakalorz stellte sich nach dem 1:2 in Bochum den Fragen. Er hatte zwei unterschiedliche Hälften gespielt. Eine enttäuschende, so wie die ganze Mannschaft in der ersten aufgetreten ist. Und eine aggressive, starke zweite Hälfte, in der 96 das Spiel aber nicht mehr drehen konnte.