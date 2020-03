Die Kapitänsfrage bei Hannover 96: Darum erhält Kaiser den Vorzug vor Anton

96-Trainer Kenan Kocak hatte sich bereits in Bielefeld für die Blitzbeförderung des 31-Jährigen entschieden. Nach dem 0:1 hatte Kocak erklärt, er habe keinem Torwart die Binde geben wollen, wegen der Präsenz auf dem Platz. „Ich wollte jemanden in der Mitte des Platzes haben, der mit dem Schiri kommunizieren kann“, sagte Kocak. Damit fiel Zieler raus. „Das darf man nicht überbewerten. Marvin Bakalorz war zu Hause, und der Trainer hat mir das eine Stunde vorher mitgeteilt“, sagt Kaiser.

Trainer Thomas Doll nahm ihm den Posten weg und gab die Binde Bakalorz. In so eine schwierige Situation wollte Kocak den früheren U21-Nationalspieler offenbar nicht noch einmal bringen. Drittens: Kocak hält viel von Kaiser.

Intern entschied sich 96 aber dagegen. Nach Informationen dieser Zeitung waren dabei drei Punkte entscheidend. Erstens: Anton gibt fußballerisch sowieso den Ton an auf dem Platz. Zweitens: Die Binde hatte Anton in der vergangenen Saison selten gutgetan.

Körperlich bekam Kaiser in seinen ersten Auftritten noch Probleme. Die 2. Liga in Deutschland erwies sich als körperlich anspruchsvoller für ihn als die 1. dänische, wo Kaiser regelmäßig Tore erzielte. Acht Stück waren es in der vergangenen Serie für Bröndby.

Keine Grundsatzentscheidung in der Kapitänsfrage

Kocak traf keine grundsätzliche Kapitänsentscheidung. Spielt Bakalorz von Anfang an wie gegen Kiel, hat er die Binde. Fängt sein Stellvertreter an wie beim 3:1 in Fürth, dann läuft Edgar Prib als Kapitän auf. Kaiser trägt die Binde auf dem Papier nur als Übergangschef. Die endgültige Krönung dürfte erst zur kommenden Saison folgen, wenn die Saison so weiterverläuft wie in den vergangenen Wochen.