Nicht eiskalt genug: Hoffnungen bei 96 ruhen auf einem frischen Linton Maina

Das wiederum war einerseits ärgerlich für 96, weil der erhoffte vierte Sieg in Folge ausblieb. Andererseits hat das Team von den letzten acht Spielen nur eines verloren, und das unglücklich durch ein Stokeltor der Bielefelder.

Da kam der beliebte Sack ins Spiel, den 96 „früher hätte zumachen müssen“, wie Verteidiger Timo Hübers meinte. So blieb der Sack offen und füllte sich mit dem Ausgleich durch den offensichtlich hoch motivierten Ex-Braunschweiger Philipp Hofmann (70.).

Hinten fahrlässig und vorn nicht eiskalt genug – das waren die beiden Hauptprobleme. Linton Maina hätte etwa – frei aufs Tor zulaufend – den Sieg in der 90. Minute klarmachen können, traf aber das Ziel nicht.

Der 20-Jährige kam erst eine Viertelstunde vor Schluss ins Spiel. Kocak wolle ihn „schonen, das war eine regenerative Maßnahme“. Maina hatte schon vor dem Spiel in Osnabrück Leistenprobleme, die offenbar nicht behoben sind. Am Samstag soll er aber von Anfang an stürmen. „Linton ist ein wertvoller Spieler“, erklärte Kocak. „Aber wir brauchen einen frischen Linton.“ Der 39-Jährige geht „davon aus, dass er spielen kann“.

Marvin Ducksch dagegen könnte nach der Belohnung – seinem Startelfeinsatz für die beiden Tore in Osnabrück – die Bestrafung erleben und auf die Bank versetzt werden. Der Stürmer hatte nicht den richtigen Zug zum Tor, da war Hendrik Weydandt präsenter. Einerseits, aber andererseits hat er auch zwei Chancen vergeben. Doch Kind zeigt sich sicher: „Wir werden noch ein paar Spiele gewinnen.“