Die Aufstellung ist da! So startet Hannover 96 beim Karlsruher SC

Beim 0:0 gegen den SC Paderborn am vergangenen Spieltag zeigte Hannover 96 eigentlich eine ordentliche Leistung, zu einem Sieg reichte es trotzdem mal wieder nicht. Somit wartet das Team von Jan Zimmermann nunmehr seit sieben Spielen auf einen Sieg. Beim Karlsruher SC (Samstag, 13.30 Uhr) soll dieser Negativtrend nun endgültig gestoppt werden.

Vor allem der Offensivmotor hapert bei 96 in dieser Saison. Die Roten erzielten in 14 Spielen erst zehn Tore, Stürmer Lukas Hinterseer traf dabei noch gar nicht. Um nicht noch tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen, braucht 96 dringend mehr Durchschlagskraft und eine bessere Chancenverwertung.