Die Aufstellung ist da! So startet Hannover 96 beim Karlsruher SC

Kann Hannover 96 am Mittwochabend (20.30 Uhr) beim Karlsruher SC nachlegen und den nächsten Dreier in der Fremde einfahren? Bei einem Sieg könnte das Team von Kenan Kocak sogar bis auf drei Punkte an den Relegationsplatz heranrücken - vorausgesetzt Holstein Kiel verliert zeitgleich in Paderborn.

Dass die Roten dem KSC wehtun können, haben sie in dieser Saison bereits bewiesen. Das Hinspiel am 1. Spieltag gewann 96 verdient mit 2:0. Kapitän Dominik Kaiser und der aktuell verletzte Linton Maina erzielten damals die Treffer für Hannover. Auf Maina muss Kocak zwar weiterhin verzichten, dafür kehren aber die zuletzt gesperrten Jaka Bijol und Marcel Franke zurück.