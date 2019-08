Nach 6:0 vor einem Jahr: Warum Hannover 96 den KSC diesmal auf Augenhöhe trifft

Am 19. August 2018 zerlegten die Riesen – durch ihre Erstligazugehörigkeit – die KSC-Zwerge aus der 3. Liga mit 6:0. Am 12. August 2019 empfängt Zweitliga-Spitzenreiter Karlsruhe eine 96-Mannschaft, die auf Platz 12 einsortiert ist. Die Tabelle ist zwar nach zwei Spieltagen nicht allzu aussagekräftig, aber immerhin eine Warnung für 96.

Von einer Losfee sollte man eigentlich mehr erwarten können, als immer die gleichen Begegnungen zu ziehen. Einen Gefallen hat die frühere Nationalspielerin Nia Künzer Hannover 96 damit auch nicht getan. Denn wenn der DFB-Pokal für Hannover am Montagabend (18.30 Uhr) wieder in Karlsruhe beginnt, dann trifft man sich anders als im Vorjahr auf Augenhöhe.

Etwa so, wie es Hendrik Weydandt vor einem Jahr gelang. Sein Doppelschlag in Karlsruhe war die Geburtsstunde des Märchenstürmers. Seinen ersten beiden Pflichtspieltoren folgte das erste Bundesliga-Tor beim Saisonstart in Bremen.

KSC spielt sehr defensiv ausgerichtet

Nach dem Vorjahrsdebakel fällt Karlsruhes Trainer die Ansprache leicht. „Wir haben eine Kleinigkeit gutzumachen“, sagt Alois Schwartz. „Vergangene Saison sind wir unter die Räder gekommen.“ Das wird sich schon deshalb kaum wiederholen, weil der KSC sehr defensiv ausgerichtet ist. Die Mannschaft spielt klassisch-unmodern mit langen Bällen – und setzt auf Tore nach Ecken und Freistößen. 32 Standardtore waren es in der Vorsaison, drei von sechs Treffern fielen so in den ersten beiden Partien.

Slomka hat „eine Durchschnittsgröße von 1,87 Meter“ bei den Karlsruhern ausgerechnet. „Das müssen wir wissen.“ Der ehemalige Braunschweiger Stürmer Philipp Hofman bringt’s auf 1,95 Meter – aber so lang ist Weydandt auch.

Wer nun wirklich die Riesen und wer die Zwerge sind, wird sich nicht zuletzt daran zeigen, wer wieder im Lostopf liegt. Sollte es 96 sein, hier ein Wunsch an die Losfee: Bitte mal was anderes als in den beiden vergangenen Jahren – da war jeweils Wolfsburg in Runde 2 der Gegner.